Tiro a volo 1° Gran Premio di Fossa Universale | 400 specialisti in pedana in cinque sedi Molteni vince a Pecetto Viscovo al Raimondo

Il primo Gran Premio di Fossa Universale del 2026 si è svolto in cinque diverse sedi, con la partecipazione di circa 400 specialisti. A Pecetto, il vincitore è stato un atleta chiamato Molteni, mentre a Raimondo si è imposto Viscovo. La stagione dei Gran Premi 2026 è iniziata il 22 marzo e proseguirà con le competizioni di Pastorano, Torretta, Le Tre Piume e San Marino.

La stagione dei Gran Premi 2026 si apre il 22 marzo con le gare di Pecetto, Pastorano, Torretta, Le Tre Piume e San Marino. Nell’Eccellenza vittorie anche per Fiume, Camisotti e Angelantoni nelle rispettive sedi La Fossa Universale ha alzato ufficialmente il sipario sulla stagione dei Gran Premi 2026. Domenica 22 marzo quattrocento agonisti della specialità non olimpica si sono sfidati in contemporanea su cinque pedane distribuite da Nord a Sud della penisola: il Tav Pecetto di Alessandria, il Tav Raimondo di Pastorano (CE), il Tav Torretta di Caltanissetta, il Tav Le Tre Piume di Padova e il Tav San Marino di Rimini. La società con il maggior numero di presenze è stato il piemontese Tav Pecetto, che ha accolto in pedana 104 agonisti. 🔗 Leggi su Sportface.it

Articoli correlati

Tiro a volo, weekend ricco di appuntamenti FITAV: Gran Premio di Sporting e Fossa Universale, Regionali Invernali ed EstiviIl penultimo fine settimana di marzo porta in pedana gli specialisti di Sporting e Fossa Universale con due Gran Premi nazionali.

Fossa Universale, il circuito 2026 parte con 400 atleti e cinque sedi protagonisteLa stagione 2026 della Fossa Universale è cominciata con numeri importanti e una partecipazione ampia, segnale di un movimento vivo e competitivo.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gran Premio di

Temi più discussi: Tiro a volo: Filippo Boldrini conquista il 2° Gran Premio di Sporting; Tiro a volo, nuovi schemi di lancio per la Fossa Olimpica; Cisterna celebra l’Esodo Cisternese: programma del 19 marzo e vincitori del Premio Cisterna; Gli Azzurri di Skeet in Marocco per l’avvio della stagione internazionale.

Tiro a volo, weekend ricco di appuntamenti FITAV: Gran Premio di Sporting e Fossa Universale, Regionali Invernali ed EstiviIl penultimo fine settimana di marzo porta in pedana gli specialisti di Sporting e Fossa Universale con due Gran Premi nazionali. Sul territorio proseguono i Ca ... sportface.it

Tiro a volo: Filippo Boldrini conquista il 2° Gran Premio di SportingLa specialità dello Sporting ha dato spettacolo nel fine settimana di sabato 21 e domenica 22 marzo nella cornice del Tav Orvieto Shooting Range (TR), in occasione del 2° Gran Premio stagionale. Sono ... cacciapassione.com

Archiviato il Gran Premio di Cina e la prima vittoria in carriera di Andrea Kimi Antonelli, la Formula 1 resta in Estremo Oriente e si prepara per il terzo round del Mondiale 2026, in programma questo week-end sullo storico circuito di Suzuka. I riflettori saranno p - facebook.com facebook

#Moto3 #BrazilianGP Veda Ega Pratama il primo motociclista indonesiano della storia a salire sul podio in una classe del Motomondiale. Secondo Gran Premio iridato in carriera, dopo il 5° posto di Buriram chiude 3° a Goiania, mettendo in mostra tutte le sue x.com