Tira il freno d’emergenza e paralizza la metro | nei guai un 27enne già bandito dalle stazioni

Un ragazzo di 27 anni ha azionato il freno d’emergenza sulla metropolitana, causando l’interruzione del servizio. L’episodio si è verificato mentre il convoglio si avvicinava al capolinea di Prealpino. La manovra ha portato alla sospensione di diverse corse, e i tecnici hanno dovuto intervenire per ripristinare la circolazione. L’uomo, già soggetto a divieti di accesso alle stazioni, si trova ora al centro di un procedimento penale.

Ha azionato il freno d’emergenza senza alcun motivo, paralizzando la corsa di un convoglio diretto al capolinea di Prealpino e costringendo i tecnici a sopprimere diverse corse. È l'episodio più grave emerso durante il servizio straordinario di controllo del territorio effettuato dai Carabinieri.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Frecciarossa fermato con il freno d’emergenza: 27enne finisce nei guaiBloccato il treno 9020 diretto a Roma nei pressi della stazione di Santa Maria Capua Vetere. Aziona freno emergenza del Frecciarossa, 27enne denunciatoTempo di lettura: < 1 minuto Ha azionato, per futili motivi, il freno di emergenza del treno Frecciarossa che proveniente da Caserta era diretto a... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Perché Volkswagen tira il freno?; Von der Leyen tira il freno: Spesi 500 milioni al giorno, misure mirate e temporanee; Tramvia fino a Campi, Salvini tira il freno: Fondi? Ce ne sono pochi. L’Ue ha troppi vincoli; Milano tira il freno sui parcheggi sotterranei: cantieri fermi, progetti cancellati e piazze incompiute. L’automobile tira il freno calano vendite e noleggi resistono i suv, giù le utilitarieDopo mesi in cui le cose andavano meglio, marzo tira il freno a mano. Succede nel mercato delle autovetture in Piemonte, immortalato dai numeri diffusi da Anfia, sulla base dei dati del ministero dei ... torino.repubblica.it Perché Volkswagen tira il freno?La produzione europea del gruppo Volkswagen dovrà perdere un milione di unità entro il 2028. A dirlo il Ceo Oliver Blume, che senza mezzi termini avverte: Le pianificazioni del passato sono irrealist ... startmag.it Fabrizio Corona promette novità sul caso arbitri e tira in ballo anche il Napoli e Conte L'ex re dei paparazzi, che andrà in scena al Palapartenope il 21 maggio con lo spettacolo tratto dal suo "Falsissimo", ha annunciato che l'11 maggio uscirà con un episodi - facebook.com facebook La Repubblica - #Rocchi tira in ballo un dirigente dell' #Inter: il punto x.com