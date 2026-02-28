Un giovane di 27 anni è stato denunciato dopo aver azionato il freno di emergenza di un treno Frecciarossa proveniente da Caserta e diretto a Roma. L’episodio si è verificato per motivi ritenuti futili, causando un'interruzione temporanea del servizio. La polizia ha avviato le indagini e ha identificato l'autore dell'atto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ha azionato, per futili motivi, il freno di emergenza del treno Frecciarossa che proveniente da Caserta era diretto a Roma. Il convoglio si è fermato mentre attraversava il comune di Santa Maria Capua Vetere. L’azione ha determinato un’interruzione del servizio pubblico ferroviario, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione e disagi per i passeggeri a bordo che hanno dovuto attendere oltre un’ora per riprendere il viaggio. Al termine degli accertamenti, è stato denunciato in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio un 27enne residente in provincia di Frosinone. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Aziona freno emergenza del Frecciarossa, 27enne denunciato

