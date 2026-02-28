Frecciarossa fermato con il freno d’emergenza | 27enne finisce nei guai

Un treno Frecciarossa diretto a Roma è stato fermato con il freno d’emergenza da un giovane di 27 anni, causando l’arresto improvviso del convoglio e l’interruzione del servizio ferroviario. L’incidente ha portato all’intervento delle forze dell’ordine che hanno arrestato il giovane coinvolto. La circolazione dei treni sulla tratta è stata sospesa per alcune ore.

Bloccato il treno 9020 diretto a Roma nei pressi della stazione di Santa Maria Capua Vetere. I Carabinieri contestano l'interruzione di pubblico servizio. Disagi per oltre un'ora ai passeggeri Ha azionato il freno d'emergenza del Frecciarossa diretto a Roma, provocando l'arresto improvviso del convoglio e l'interruzione del servizio ferroviario. Per questo un 27enne residente nel Frusinate è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere. L'episodio si è verificato nel corso della mattinata odierna (28 febbraio) a bordo del treno Frecciarossa 9020, in partenza da Caserta e diretto a Roma.