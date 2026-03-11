F1 2026 | dopo il GP Cina la FIA valuta nuove regole sul

Dopo il Gran Premio in Cina, la FIA sta considerando nuove regole per la Formula 1. La prima gara della stagione in Australia ha portato l’attenzione su eventuali modifiche al regolamento, che sono ora al centro di discussioni tra gli organizzatori e le squadre. La decisione finale dovrebbe arrivare nei prossimi mesi, mentre i dettagli delle nuove norme sono ancora in fase di definizione.

Dopo la prima prova stagionale in Australia, il regolamento della Formula 1 è sotto osservazione diretta. La Federazione sta valutando modifiche sostanziali dopo il Gran Premio di Cina. Il nodo critico riguarda la gestione dell'energia elettrica e il fenomeno del super clipping. Le scuderie e la FIA devono incontrarsi a Shanghai per definire le nuove regole operative. L'Albert Park ha rivelato subito i limiti tecnici delle attuali specifiche. I piloti hanno affrontato un calo improvviso di potenza durante le fasi di rettilineo. Questo accade quando la batteria della power unit si esaurisce completamente. Il sistema MGU-K avvia immediatamente la ricarica, deviando l'energia in eccesso verso lo stoccaggio.

Rapporto di compressione F1: Ferrari a rischio, la FIA pronta a nuove regole motoristicheLa settimana entrante si profila come un passaggio cruciale nel sottobosco tecnico e politico della Formula 1.

