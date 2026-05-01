Durante gli anni Ottanta a Yaoundè, in Camerun, un giovane giocatore partecipava alle partite tra bambini, spesso a piedi scalzi e con il pallone che correva tra le mani di molti. Tra quei piccoli calciatori c’era anche un ragazzino che in seguito avrebbe affrontato una carriera nel calcio professionistico. Molto più tardi, questo ex calciatore avrebbe vissuto un tragico episodio durante una partita internazionale, che avrebbe fatto il giro del mondo.

A piedi scalzi nella polvere, il pallone che corre e tanti bimbi dietro. È uno scenario tipico a Yaoundè, Camerun: e tra quei bimbi negli anni ottanta c’è pure Marc-Vivien Foé. Nato l’1 maggio di 51 anni fa Marc è un ragazzo introverso: gli piace il calcio, ha gran fisico e gran corsa, ma anche un carattere riflessivo e maturo. Tanta sostanza, pochi fronzoli, tanto allenamento, poco divertimento per Marc, che entra nelle giovanili dell’Union de Garoua e poi del Fogape Yaoundè a tirare i primi calci. Gli echi dei leoni indomabili dopo il Mondiale del 1982 e dopo le vittorie in Coppa d’Africa cominciano a diffondersi e arrivano anche le prime...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ti ricordi… Marc-Vivien Foé, l’ex Manchester City che si accasciò e morì a centrocampo

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