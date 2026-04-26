Recentemente si è diffusa la notizia che Andree Jeglertz abbia dichiarato di non essere preoccupato per le oscillazioni del Manchester City nella corsa al titolo. Tuttavia, ha sottolineato l’importanza di curare i dettagli, anche in un momento di incertezza. La sua opinione si inserisce in un quadro di attenzione ai particolari, mentre la squadra affronta un periodo di variazioni nelle prestazioni. La situazione resta sotto osservazione in attesa di sviluppi.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Andree Jeglertz ha ribadito di non essere preoccupato per il traballamento del Manchester City, anche se ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sui margini sottili. Sabato la corsa al titolo della Super League femminile del Manchester City ha avuto un intoppo sulla strada, perdendo 3-2 contro il Brighton. Il City ha sprecato una fantastica occasione per portare 12 punti di vantaggio sul Chelsea, secondo in classifica, anche se Kerolin li ha portati in vantaggio nella fase iniziale. I gol di Madison Haley e Kiko Seike su entrambi i lati dell’intervallo hanno però ribaltato il copione. Haley ha poi segnato il 3-1 per i Seagulls, che hanno resistito nonostante il tentativo nel finale di Khadija Shaw.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Jeglertz vuole che il Manchester City si concentri sui dettagli in mezzo alle oscillazioni del titolo

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