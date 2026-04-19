Spalletti spiega al mondo Juve che non è né Thiago Motta né Tudor

Da ilnapolista.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore della Juventus ha chiarito pubblicamente che la squadra non può essere paragonata a quella allenata da Thiago Motta o Tudor. Con il suo stile, ha sottolineato le differenze tra le proprie scelte tattiche e quelle compiute dalla dirigenza nei mesi passati. La sua presenza in panchina ha contribuito a portare la squadra in Champions League, distinguendosi per le decisioni prese sul campo.

Luciano Spalletti sta portando la Juventus in Champions League. E sta facendo capire che cosa vuol dire avere un allenatore in panchina e che cosa significa, invece, compiere scelte dirigenziali sbagliate e far imboccare al club la strada del disastro. In poche parole, la Juventus ha battuto 2-0 il Bologna di Italiano che è uno di quegli allenatori che piace molto alla gente che piace. Bontà loro. Ci fermiamo qui perché il discorso principale riguarda Spalletti. Che sì, sarà ed è un allenatore che ama giocare a calcio ma è un tecnico solido, con le spalle larghe, che sa innanzitutto che cos’è lo sport. Non è affatto un caso che l’ex ct della...🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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