Thiago Motta torna a sedere sulla panchina della Juventus, meno di un anno dopo essere stato esonerato dalla stessa squadra. Il tecnico italo-brasiliano aveva un contratto con i bianconeri e ora riprende il suo ruolo, mentre la società valuta le mosse da fare per la stagione. La decisione rappresenta un cambio di fronte rispetto alle precedenti scelte della dirigenza.

Thiago Motta di nuovo in panchina, più o meno un anno dopo essere stato licenziato dalla Juventus. Il tecnico italo-brasiliano è sulla lista in caso di ennesimo ribaltone da parte della big in caduta libera. Peggio ancora, a rischio retrocessione. Parliamo naturalmente del Tottenham, che al momento è soltanto 1 gradito fuori l’inferno. Un inferno che ha un nome ben preciso: Championship. Con Tudor, che un anno fa sostituì Motta a Torino, non è arrivata la svolta sperata. Anzi, le cose sembrano essere addirittura peggiorate. 3 pesanti sconfitte in 3 partite, 14 gol incassati. Il croato rischia già l’esonero. Thiago Motta risulta essere uno dei potenziali candidati alla sostituzione immediata di Tudor, anche se è dietro a colleghi che conoscono alla perfezione la Premier quali Robbie Keane, Mason e Dyche. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Nuovo ribaltone e torna Thiago Motta: quanto risparmia la Juve

Leggi anche: Real Sociedad, caccia al nuovo tecnico! Per la panchina spunta anche il nome dell’ex Juve Thiago Motta: i dettagli

Thiago Motta torna in panchina? Spunta una nuova ipotesi in Brasile, ma c’è un ex Juve che potrebbe bloccare la trattativa! Ecco di chi si trattaMaldini Juventus, l’Atalanta non arretra di un millimetro: condizioni rigide e bianconeri in fase di valutazione.

Contenuti utili per approfondire Thiago Motta.

Argomenti discussi: Tottenham allo sbando, Tudor sulla graticola: piace Thiago Motta.

Thiago Motta torna in Serie A, contatto decisivo: la destinazioneColpo di scena in serie A e Thiago Motta è pronto a tornare. Nuovo esonero, la decisione lascia tutti a bocca aperta. Diverse panchine di serie A sono ancora in bilico, questa settimana abbiamo visto ... diregiovani.it

Thiago Motta nuovo allenatore: ripartirà da una Big!Sono passati 8 mesi esatti. 240 giorni mal contati da un esonero che probabilmente brucia ancora. Il primo salto in un top club di Thiago Motta – da tutti accreditato di essere tra i giovani ... diregiovani.it