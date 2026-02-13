Tudor pronto a tornare in panchina | dopo la Juventus vicino a un club di Premier League

Igor Tudor si prepara a rientrare nel mondo del calcio come allenatore, dopo aver lasciato la Juventus. La causa è l’interesse del Tottenham, che lo considera il candidato ideale per sostituire Frank e rafforzare il progetto in Premier League. Tudor, che ha già guidato con successo alcune squadre italiane, potrebbe firmare già nelle prossime settimane, portando con sé la sua esperienza e un approccio deciso. Intanto, i tifosi sono curiosi di conoscere quale sarà la sua prossima sfida.

Il destino tecnico di Igor Tudor è al centro di un'attenzione crescente da parte del Tottenham, dopo l'addio di Frank e con la Juventus ancora monitorata come riferimento nel percorso professionale dell'ex difensore. L'interesse della società londinese si concentra sull'efficacia di un profilo noto per personalità, intensità e un "calcio aggressivo" che potrebbe imprimere una svolta tattica al progetto in corso. Secondo un'esclusiva di Matteo Moretto pubblicata su X, Tudor sarebbe entrato nel radar del Tottenham come soluzione immediata per rilanciare la squadra. Il club londinese avrebbe individuato nel tecnico croato la figura ideale per guidare una fase di rilancio tecnica dopo l'esonero di Frank.