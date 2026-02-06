Thiago Motta ritorna in panchina? Questo club è interessato al tecnico ex Juventus Cosa sta succedendo

Thiago Motta potrebbe tornare sulla panchina del Bologna. Il club emiliano ha mostrato interesse per l’ex tecnico della Juventus. La società sta valutando se offrirgli nuovamente una chance, dopo le voci di un possibile ritorno in panchina. La decisione sembra ancora in bilico, ma le trattative sono in corso.

Thiago Motta potrebbe presto tornare in panchina. Il tecnico italo-brasiliano è finito ancora una volta nel mirino del Bologna. Le ultime. Il momento della verità è arrivato per il club emiliano, che si trova immerso in una crisi di risultati senza precedenti negli ultimi anni. La sconfitta casalinga subita martedì sera contro il Milan ha messo a nudo tutte le fragilità di un progetto che sembra aver smarrito la bussola. In questo scenario di incertezza, il nome di Thiago Motta torna prepotentemente a gravitare nell’orbita rossoblù, prefigurando un clamoroso ritorno che avrebbe del fantascientifico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Thiago Motta, un nome noto nel calcio europeo, aveva attirato l'attenzione della Real Sociedad come possibile allenatore per questa fase della stagione.

Thiago Motta potrebbe tornare in panchina in tempi rapidi, con un club alle sue spalle coinvolto in un momento di caos.

