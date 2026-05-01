La Traka si presenta come una competizione che combina sfida e avventura, attirando un numero crescente di partecipanti in breve tempo. L’evento ha visto un rapido sviluppo negli ultimi anni, diventando un punto di riferimento per gli appassionati del settore. La crescita ha portato a un aumento delle iscrizioni e a un ampliamento delle attività previste durante la manifestazione. Attualmente, rappresenta un momento di confronto e di scoperta per chi vi prende parte.

È cresciuta tanto e in fretta, forse troppo, ed è un evento che aiuta a capire da dove arriva e dove sta andando il ciclismo gravel Alle 5:50 della mattina di venerdì 1 maggio da Girona, città catalana nel nord della Spagna, è partita la prima delle quattro gare di The Traka, un evento sempre più centrale per il ciclismo gravel, quello fatto almeno in parte su percorsi non asfaltati. Oltre a essere un evento sempre più grande e partecipato, The Traka è un ottimo punto di vista per capire cos’è e cosa potrà essere il ciclismo gravel. Gravel funziona sia come aggettivo (il ciclismo gravel, le gare gravel), che come sostantivo: si dice il gravel per parlare di un tipo di ciclismo o di percorso, e la gravel per il tipo di bici apposita.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - The Traka è sia una gara che un’avventura

The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours

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