Lecce Di Francesco nel post gara | La squadra ha fatto una partita di una grande intelligenza sia tattica sia di leggere i momenti della gara

Francesco Di Francesco ha commentato il successo del Lecce contro il Cagliari, avvenuto grazie a una strategia ben studiata, che ha permesso alla squadra di leggere i momenti chiave della partita. La gara si è conclusa con un risultato di 2-0, in un match che si è svolto nel posticipo della 25esima giornata di Serie A. Il tecnico ha sottolineato come i suoi giocatori abbiano dimostrato grande intelligenza nel gestire le fasi più complicate dell'incontro, mostrando prontezza e concentrazione.