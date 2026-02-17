Lecce Di Francesco nel post gara | La squadra ha fatto una partita di una grande intelligenza sia tattica sia di leggere i momenti della gara
Francesco Di Francesco ha commentato il successo del Lecce contro il Cagliari, avvenuto grazie a una strategia ben studiata, che ha permesso alla squadra di leggere i momenti chiave della partita. La gara si è conclusa con un risultato di 2-0, in un match che si è svolto nel posticipo della 25esima giornata di Serie A. Il tecnico ha sottolineato come i suoi giocatori abbiano dimostrato grande intelligenza nel gestire le fasi più complicate dell'incontro, mostrando prontezza e concentrazione.
Nel post partita di Serie A, Gian Piero Gasperini ha commentato la prestazione della Roma contro il Como, sottolineando l'importanza della vittoria casalinga e il rendimento di Soulé.
Juventus Lecce, Del Rosso (vice di Di Francesco) nel post partita: «Un punto che stasera ha premiato i valori della nostra squadra. Su Falcone…»
Nel post partita di Juventus Lecce, Del Rosso, vice di Eusebio Di Francesco, ha commentato la prestazione dei suoi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Cagliari-Lecce, l’ex Di Francesco: «Ottima partita, concesso poco agli avversari»L’ex Eusebio Di Francesco stavolta si è preso la rivincita sul suo passato. Lo 0-2 di Cagliari-Lecce è un colpaccio per i salentini, che ottengono così la seconda vittoria consecutiva dopo quella di o ... unionesarda.it
Lecce, Di Francesco si gode Gandelman: È quello che ci mancava, ci dà qualcosa in piùEusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 2-0 contro il Cagliari: Abbiamo. tuttomercatoweb.com
