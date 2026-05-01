C’è una cosa che i grandi movimenti culturali hanno sempre in comune: nessuno che li ha fondati sapeva che stava fondando un grande movimento culturale. Sapeva solo che stava facendo qualcosa che gli sembrava giusto, o divertente, o necessario. La consapevolezza arriva dopo, quando gli altri cominciano a comprare le magliette. Nella notte tra il 27 e il 28 aprile 2013, Fergal Devitt — irlandese di Balbriggan, lottatore della New Japan Pro-Wrestling da sei anni, campione junior heavyweight, uno dei pochi gaijin che avesse fatto del dojo di Nerima la propria casa — era seduto nel dormitorio con un foglio di carta e stava scrivendo nomi. Aveva bisogno di trovare come chiamare una cosa che non esisteva ancora.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - The Days of NJPW #25 – Gli stranieri

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