Sampdoria Tey scrive ai tifosi Le Federclubs | Più che promesse sembrano minacce
Joseph Tey, nuovo proprietario della Sampdoria, ha comunicato con una lettera rivolta ai tifosi, pubblicata dal Secolo XIX, dopo aver preso il controllo della società in seguito alle dimissioni di Matteo Manfredi. Le Federclubs hanno commentato le parole di Tey, affermando che più che promesse sembrano vere e proprie minacce. La lettera di Tey rappresenta il primo intervento pubblico dell’investitore di Singapore sulla gestione del club.
Jospeh Tey è ufficialmente al timone della Sampdoria dopo l'addio di Matteo Manfredi. L'investitore di Singapore ha scritto una lettera ai tifosi, pubblicata dal Secolo XIX. All'interno si parla di “riportare la Sampdoria in Serie A" come obiettivo e di una società al lavoro "per costruire un.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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