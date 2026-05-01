Sampdoria Tey scrive ai tifosi Le Federclubs | Più che promesse sembrano minacce

Joseph Tey, nuovo proprietario della Sampdoria, ha comunicato con una lettera rivolta ai tifosi, pubblicata dal Secolo XIX, dopo aver preso il controllo della società in seguito alle dimissioni di Matteo Manfredi. Le Federclubs hanno commentato le parole di Tey, affermando che più che promesse sembrano vere e proprie minacce. La lettera di Tey rappresenta il primo intervento pubblico dell’investitore di Singapore sulla gestione del club.