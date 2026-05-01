Tesoro | fissato il prezzo medio per i buoni a 183 giorni

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che il prezzo medio dei buoni del Tesoro a 183 giorni sarà fissato al 21 aprile 2026. La decisione riguarda la determinazione del valore di questi titoli, che si riflette nella gestione della liquidità pubblica. La scelta del prezzo si inserisce nel rispetto delle direttive europee sulla trasparenza e sulla stabilità finanziaria.

? Cosa sapere Il MEF ha fissato il 21 aprile 2026 il prezzo medio per i buoni Tesoro 183 giorni.. La determinazione del valore garantisce la gestione della liquidità secondo le direttive europee.. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito il 21 aprile 2026 il prezzo medio ponderato per l’emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a 183 giorni, secondo quanto riportato nella Ufficiale della Serie Generale numero 99 pubblicata il 30 aprile 2026. La comunicazione ufficiale, identificata dal codice 26A02032, dettaglia i parametri tecnici relativi alla valutazione di questi titoli di debito a breve termine. Il provvedimento rientra nelle procedure di gestione finanziaria che seguono le direttive europee recepite, confermando la trasparenza nei processi di determinazione dei rendimenti per le emissioni del Tesoro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tesoro: fissato il prezzo medio per i buoni a 183 giorni Notizie correlate Codacons, in 11 giorni prezzo medio gasolio scende solo del -3,7%, benzina -1,9%I ribassi dei listini dei carburanti alla pompa sono del tutto insufficienti e, ancora una volta, dimostrano le asimmetrie che caratterizzano il... Juventus, fissato il prezzo per GreenwoodSecondo Gazzetta dello Sport, il Marsiglia ha fissato il prezzo per l’attaccante inglese Mason Greenwood, obbiettivo della Juve L’interesse per... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Bot a 3 e 12 mesi in asta: primo banco di prova per l’Italia dopo la tregua USA-Iran; Libri scolastici 2026, stangata in arrivo: ecco quanto costeranno e come accedere agli sconti; Spread Btp-Bund: avvio a 81,6 punti, poi allargamento intraday verso 85 con aste del Tesoro da 9 miliardi; Marsala. Domenica la prima Caccia al Tesoro Archeologica, per bambini dai 5 agli 11 anni. Asta BOT il 28 aprile: il Tesoro offre 4,5 miliardiAsta BOT del 28 aprile per 4,5 miliardi: due titoli a 3 e 6 mesi, prenotazioni entro il 27 aprile e regolamento il 30 aprile. msn.com Nuovo BTp a 10 anni, scadenza luglio 2036: caratteristiche tra cedola e prezzoIl Tesoro italiano ha raccolto ieri 17,5 miliardi di euro con l’emissione di due ... msn.com Tesoro del gotico fiammeggiante, la Sainte-Chapelle de Paris sfoggia i massimi prodigi dell'arte delle vetrate del XIII secolo - facebook.com facebook Ai cyber-criminali interessa meno rubare carte di credito, il tesoro sono i dati delle vittime: cosa sta succedendo x.com