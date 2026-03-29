juventus fissato il prezzo per greenwood

Il club francese ha comunicato il costo per il trasferimento dell’attaccante inglese. La cifra richiesta è stata resa nota dalla Gazzetta dello Sport, che ha riportato i dettagli dell’accordo. Il giocatore, attualmente sotto contratto con la Juventus, è al centro di trattative per il suo eventuale passaggio in Francia. La cifra stabilita rappresenta il punto di partenza delle negoziazioni tra i due club.

Secondo Gazzetta dello Sport, il Marsiglia ha fissato il prezzo per l’attaccante inglese Mason Greenwood, obbiettivo della Juve L’interesse per Greenwood e il possibile scambio con Zhegrova Secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, la Juventus sarebbe pronta a fare un’offerta al Marsiglia per Greenwood, valutato circa 50M€. Il club L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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