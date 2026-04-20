Negli ultimi undici giorni, il prezzo medio del gasolio è diminuito del 3,7%, mentre quello della benzina dello 0,9%. Nonostante i ribassi registrati, tali variazioni sono considerate troppo contenute rispetto alle fluttuazioni del mercato. La situazione evidenzia le differenze presenti nel settore dei carburanti in Italia, dove i cali dei prezzi alla pompa risultano ancora insufficienti per riflettere appieno le variazioni del mercato.

I ribassi dei listini dei carburanti alla pompa sono del tutto insufficienti e, ancora una volta, dimostrano le asimmetrie che caratterizzano il comparto dei prodotti petroliferi in Italia. Lo afferma il Codacons, sulla base degli ultimi dati comunicati dal Mimit. Il prezzo medio del gasolio scende oggi a 2,103 euro al litro, con un ribasso del -3,7% rispetto al 9 aprile, data a partire dalla quale sono iniziati i ribassi alla pompa - analizza il Codacons - Per la benzina la riduzione è ancora più contenuta, e si attesta al -1,9%, con il prezzo medio che scende da 1,792 a 1,758 eurolitro. In termini di spesa, il risparmio su un pieno di gasolio è oggi pari in media a 4 euro rispetto ai listini dello scorso 9 aprile, mentre su un pieno di benzina la spesa scende di 1,7 euro.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Codacons, in 11 giorni prezzo medio gasolio scende solo del -3,7%, benzina -1,9%

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