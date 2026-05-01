Il Terzo Polo ha ribadito l’obiettivo di rafforzare la presenza nel capoluogo, evidenziando la volontà di riunire i Comuni in una federazione. Tra le richieste, figurano la realizzazione di un termovalorizzatore secondo le normative e interventi infrastrutturali per migliorare le strade. Inoltre, si è parlato di incentivi per favorire la residenzialità nel centro storico, sottolineando un impegno mirato allo sviluppo urbano della zona.

"Vogliamo la federazione dei Comuni e un termovalorizzatore fatto a regola d’arte. Servono strutture viarie e incentivi alla residenzialità nel centro storico. Vorremmo, poi, degli psicologi di base". Il Terzo polo ha aperto la sua sede elettorale. In via Lauri si sono riuniti i candidati consiglieri a sostegno di Mattia Orioli, che hanno presentato gli aspetti del programma di cui si sono occupati: condotta da Federico Valori, la lista si è presentata dando a loro la parola. Orioli ha raccontato le peculiarità del programma per Macerata, che "deve tornare ad essere città capoluogo". Con l’idea di proporre Macerata per ospitare un...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Terzo Polo tra sede e candidati: "Torniamo ad essere il capoluogo"

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