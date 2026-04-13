Avellino ore decisive O forse no | il capoluogo irpino cerca ancora i suoi candidati

A poche ore dalla scadenza per la presentazione delle liste elettorali, il capoluogo irpino si trova ancora senza candidati ufficiali. Le forze politiche locali sono impegnate a definire le proprie proposte, ma non tutte hanno ancora completato le procedure. La situazione rimane in sospeso, con alcune liste in fase di definizione e altre che attendono ancora l’ok definitivo. La città resta in attesa di sviluppi concreti prima della chiusura dei termini.

Avellino, 13 aprile 2026 - C'è qualcosa di invariabilmente patetico, e insieme di profondamente italiano, nel modo in cui i partiti affrontano le scadenze elettorali. Non con la determinazione di chi ha un progetto, ma con l'affanno di chi cerca un accordo. Avellino, non fa eccezione. Anzi.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Avellino, intensificati i controlli dei Carabinieri nel capoluogo irpino e nell'hinterlandNegli ultimi giorni, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha ulteriormente intensificato i servizi di controllo del territorio, con... "Ad Avellino si vive male?", nel capoluogo irpino la presentazione del report sulla qualità della vitaA seguito dell’ultima classifica sulla qualità della vita che ha collocato Avellino al 77° posto, è stato realizzato un report basato su risposte...