Rischio terzo dissesto nel Capoluogo Rubano | Serve responsabilità e trasparenza

Il rischio di un terzo dissesto per il capoluogo di provincia è stato segnalato da un rappresentante locale. Si ricorda che la città ha già attraversato due crisi finanziarie, rispettivamente nel 2011 e nel 2018. La richiesta di responsabilità e trasparenza viene avanzata per evitare che si ripeta questa situazione di grave difficoltà economica. La questione ha suscitato attenzione tra gli amministratori e i cittadini.

“Caserta rischia di andare incontro a un terzo dissesto. Dopo quello del 2011 e quello del 2018 non possiamo permetterci che la città ricada ancora in una crisi così grave”. Lo afferma il deputato di Forza Italia Francesco Maria Rubano. “Ho l’impressione che non si abbia la piena consapevolezza.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Ravenna Festival, Ancisi (LpRa): "Chi sono i direttori nel 2026? Serve trasparenza"I dubbi del consigliere d'opposizione: "Non c’è traccia di alcun contratto con Leonardi, né di proroga del contratto di Nicastro, scaduto il 31... Italia fragile. Dissesto idrogeologico, stato e responsabilitàConservatore: Il punto di partenza dovrebbe essere uno solo: il dissesto idrogeologico in Italia non è una sorpresa, non è un evento eccezionale, non... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Maltempo, la città di Ascoli è fragile. Sono 3 le zone più a rischio: ecco quali. Servono 5 milioni per la messa in sicurezza: Lavori... Dissesto idrogeologico in Italia: il 94,5% dei comuni a rischioI dati dell'ultimo rapporto Ispra fotografano il territorio dell'Italia a rischio frane, alluvioni, valanghe ed erosione costiera. meteo.it Frane e alluvioni, tanti programmi per nulla: interventi in ritardo, cittadini a rischioLa recente, impressionante, frana che continua a interessare il Comune di Niscemi in Sicilia ha riaperto il dibattito sul dissesto idrogeologico e sugli investimenti necessari per mitigarlo. Secondo l ... repubblica.it