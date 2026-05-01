Giro di Romandia 2026 | Dorian Godon si impone allo sprint ad Orbe Pogacar resta leader

Dorian Godon ha vinto allo sprint a Orbe durante il Giro di Romandia 2026, conquistando la sua seconda vittoria in questa corsa dopo il prologo. La classifica generale vede ancora in testa il campione sloveno, che mantiene la leadership. La gara ha visto diversi attacchi e strategie lungo il percorso, con i corridori che si sono sfidati fino alla linea d’arrivo.

Dorian Godon si conferma in grande spolvero in questa stagione: altra vittoria, la seconda al Giro di Romandia dopo il prologo, per il campione francese della Ineos Grenadiers. Il classe 1996 si è imposto in uno sprint ristretto ad Orbe, trovando la quinta affermazione in quest’annata. Resta ovviamente leader della classifica generale il campione del mondo Tadej Pogacar. Sette corridori sono andati all’attacco nella prima fase di gara: Damiano Caruso (Bahrain – Victorious), Josh Kench, Lorenzo Germani e Rèmy Rochas (Groupama – FDJ), Georg Steinhauser (EF Education – EasyPost) e Steff Cras (Soudal Quick-Step). Il gruppo non ha lasciato un margine molto ampio, ma i corridori hanno proseguito la propria azione con un paio di minuti di vantaggio.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro di Romandia 2026: Dorian Godon si impone allo sprint ad Orbe, Pogacar resta leader Notizie correlate Leggi anche: Giro di Romandia 2026: Dorian Godon si aggiudica il prologo iniziale. Pogacar è ‘solo’ quinto LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon regola Fisher-Black e Paret-Peintre ad Orbe, Pogacar in controlloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA ESCHBORN-FRANKFURT DALLE 14. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Giro di Romandia 2026: percorso e favoriti; Rue-Vucherens: tappa movimentata, Pogacar per il bis o ci prova un finisseur?; Giro di Romandia 2026, il percorso (Altimetrie e Planimetrie); La campagna elvetica di Pogacar inizia dal Giro di Romandia. LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon regola Fisher-Black e Paret-Peintre ad Orbe, Pogacar in controlloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA ESCHBORN-FRANKFURT DALLE 14.00 17.58 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta ... oasport.it Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Orbe-Orbe: orari, tv, streaming. Pogacar a caccia del trisIl Giro di Romandia 2026 riparte da Tadej Pogacar. Il fuoriclasse sloveno, dopo la vittoria della Liegi-Bastogne-Liegi, sta lasciando il segno anche sulla ... oasport.it GIORNATA DA ATTACCHI Tappa 2 del Giro di Romandia: terreno perfetto per azioni da lontano. Tadej Pogacar favorito, ma gara apertissima Segui la gara in diretta su discovery+ e HBO Max - facebook.com facebook Giro di Romandia 2026, Presentazione Percorso e Favoriti Terza Tappa: Orbe – Orbe (176,6 km) x.com