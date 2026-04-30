Al suo debutto al Giro di Romandia 2026, il ciclista sloveno Tadej Pogacar ha ottenuto due vittorie in due tappe in linea, dominando anche nello sprint finale della seconda frazione a Vucherens. Nella stessa frazione, è arrivato secondo il ciclista locale, mentre il settimo posto è andato a un altro corridore italiano. La competizione prosegue con numerosi atleti ancora in corsa per la vittoria finale.

È il debutto al Giro di Romandia per Tadej Pogacar, ma la voglia di vincere è sempre la stessa. Due tappe in linea e due vittorie per il fenomeno sloveno che domina anche in uno sprint ristretto nella seconda frazione con arrivo a Vucherens. Per il campione del mondo ovviamente resta salda sulle spalle la maglia di leader della classifica generale. Sei successi in otto giorni di gara nel 2026, mai uscito dai primi sei posti. Quattro corridori sono andati all’attacco nella prima fase di gara: Filippo Conca (Team Jayco AlUla), Henri-François Renard-Haquin (Team Picnic PostNL), Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling Team) e Jakob Soederqvist (Lidl Trek).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro di Romandia 2026: Tadej Pogacar vince anche allo sprint, battuto Godon. Settimo Toneatti

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