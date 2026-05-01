Terza rush finale | i verdetti si avvicinano

Si avvicina il termine della stagione di Terza Categoria con il ventinovesimo e penultimo turno in programma. Il comitato provinciale ha stabilito che la finale dei playoff si terrà il 24 maggio alle 16:30 nello stadio di Oste. Prima di quella data, le squadre devono completare le ultime giornate della regular season, che stanno per concludersi. La fase finale si avvicina e i pronostici sono ancora aperti.

Tutto pronto per il ventinovesimo e penultimo turno del campionato di Terza Categoria: il comitato provinciale ha deliberato proprio nelle scorse ore che la finale dei playoff si giocherà il prossimo 24 maggio alle 16:30 (al Nelli di Oste) ma prima bisogna chiudere la "regular season". Si comincia stasera: alle 21, a Firenze, il Peretola riceverà il Prato Nord U21. Tutte le protagoniste del torneo, o quasi scenderanno invece in campo nella giornata di sabato. Iniziando dal Paperino San Giorgio capolista, che con 70 punti ha festeggiato la vittoria del campionato in anticipo e completato il "double": alle 15, la banda Betti sfiderà a San Piero a Ponti il BGV Soccer, con l’obiettivo di continuare a vincere, per congedarsi al meglio dalla categoria (in attesa di debuttare in Seconda alla fine della prossima estate).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terza, rush finale: i verdetti si avvicinano Notizie correlate MasterChef Italia entra nel rush finale su Sky con prove estreme e verdettiMasterChef Italia entra nel rush finale su Sky e NOW con sei cuochi rimasti, prove estreme ideate dai giudici e una serata decisiva che porterà ai... Calcio. Terza Categoria: rush finalePisa 27 aprile 2026 – In Seconda Categoria, girone G, la ventinovesima giornata di campionato registra ben sette vittorie ed un solo pareggio. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Terza, rush finale: i verdetti si avvicinano; Autostrade Alto Adriatico, autorizzazioni al rush finale per la terza corsia; TERZA CATEGORIA. Rush finale, qualcuno potrebbe già festeggiare; Dilettanti, risultati e classifiche: verdetti in Promozione. Prima, Seconda e Terza Categoria al rush finale. Terza, rush finale: i verdetti si avvicinanoTutto pronto per il ventinovesimo e penultimo turno del campionato di Terza Categoria: il comitato provinciale ha deliberato proprio ... lanazione.it Calcio. Terza categoria: rush finaleAncora in lotta per non retrocedere le pisane ... msn.com L’Italia è terza al mondo per potenza computazionale dichiarata, dietro Stati Uniti e Giappone, e alla fine dell’anno potrebbe essere seconda, con la Germania alle spalle e la Cina come grande incognita, perché non rende noti i propri numeri - facebook.com facebook Il Rayo Vallecano, la terza squadra di Madrid, rappresenta un quartiere popolare e di sinistra, non vende biglietti online, ha uno stadio malmesso e alcuni conflitti interni. Stasera giocherà la semifinale di una coppa europea, la prima della sua storia: x.com