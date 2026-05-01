Terza rush finale | i verdetti si avvicinano

Da lanazione.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si avvicina il termine della stagione di Terza Categoria con il ventinovesimo e penultimo turno in programma. Il comitato provinciale ha stabilito che la finale dei playoff si terrà il 24 maggio alle 16:30 nello stadio di Oste. Prima di quella data, le squadre devono completare le ultime giornate della regular season, che stanno per concludersi. La fase finale si avvicina e i pronostici sono ancora aperti.

Tutto pronto per il ventinovesimo e penultimo turno del campionato di Terza Categoria: il comitato provinciale ha deliberato proprio nelle scorse ore che la finale dei playoff si giocherà il prossimo 24 maggio alle 16:30 (al Nelli di Oste) ma prima bisogna chiudere la "regular season". Si comincia stasera: alle 21, a Firenze, il Peretola riceverà il Prato Nord U21. Tutte le protagoniste del torneo, o quasi scenderanno invece in campo nella giornata di sabato. Iniziando dal Paperino San Giorgio capolista, che con 70 punti ha festeggiato la vittoria del campionato in anticipo e completato il "double": alle 15, la banda Betti sfiderà a San Piero a Ponti il BGV Soccer, con l’obiettivo di continuare a vincere, per congedarsi al meglio dalla categoria (in attesa di debuttare in Seconda alla fine della prossima estate).🔗 Leggi su Lanazione.it

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