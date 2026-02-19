masterchef italia entra nel rush finale su sky con prove estreme e verdetti

MasterChef Italia avvia le fasi conclusive su Sky e NOW, dopo aver eliminato tre concorrenti in una sfida intensa. La gara si fa più dura, con prove difficili pensate dai giudici per mettere alla prova le capacità di ogni chef. Sei cuochi si sfidano in piatti complessi, sperando di conquistare il passaggio in finale. La serata di oggi deciderà chi avrà l’opportunità di competere per il titolo. La tensione cresce di minuto in minuto, mentre i giudici osservano ogni mossa.

MasterChef Italia entra nel rush finale su Sky e NOW con sei cuochi rimasti, prove estreme ideate dai giudici e una serata decisiva che porterà ai quattro finalisti. MasterChef Italia è in pieno rush finale. In cucina sono rimasti sei cuochi amatoriali: sono Alessandro, Carlotta, Dounia, Matteo R., Niccolò e Teo. Il traguardo tanto desiderato è ad un passo, ma ancora tutto è possibile per i concorrenti in Masterclass: in particolare, le prove.

MasterChef Italia su Sky e NOW entra nel rush finale con Anna ZhangIl talent culinario torna in onda su Sky e Now, e questa volta c’è una grande sorpresa.

