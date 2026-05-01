A Bisceglie, un uomo tra i 63 e i 70 anni è stato ucciso in un ristorante situato in via Gramsci. Secondo quanto ricostruito, un uomo ha fatto irruzione nel locale e ha sparato, provocando la morte della vittima. I Carabinieri stanno cercando di rintracciare il responsabile e stanno indagando sulla fuga dell’autore del gesto. Nessun dettaglio è stato ancora comunicato sulle motivazioni o sulle circostanze dell’accaduto.

? Cosa sapere Un uomo tra i sessantantré e settant'anni viene ucciso in un ristorante di Bisceglie.. I Carabinieri indagano sulla fuga del killer dopo l'aggressione avvenuta in via Gramsci.. Un uomo tra i sessant’anni e settant’anni ha perso la vita giovedì 30 aprile intorno alle ore 21, quando un killer è entrato in un ristorante in via Gramsci a Bisceglie aprendo il fuoco prima di sparire nel nulla. Il tragico episodio si è consumato nel cuore del centro cittadino, proprio a due passi dall’ufficio postale, trasformando una normale serata in un momento di terrore. Secondo quanto emerso dai primi rilievi, l’aggressore si sarebbe avvicinato all’ingresso del locale per poi fare irruzione e sparare contro le persone presenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore a Bisceglie: killer entra in un ristorante e spara, un morto

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