Bisceglie spari in un ristorante | morto un cameriere di 62 anni

Due uomini con il volto coperto sono entrati in un ristorante nel centro di Bisceglie e hanno fatto fuoco, colpendo mortalmente un cameriere di 62 anni che si trovava nel locale. La rapina si è conclusa con la scomparsa dei due soggetti, mentre sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. La vittima, incensurata, è deceduta poco dopo l’arrivo del personale sanitario.

Due soggetti con il volto coperto hanno fatto irruzione all’interno di un ristorante nel centro di Bisceglie, in Puglia, e hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco, uccidendo un cameriere 62enne, incensurato, che si sarebbe trovato lungo la direttrice dei colpi. La dinamica è ancora da chiarire. I responsabili si sono dati alla fuga. Del caso si stanno occupando i Carabinieri. Iran, Trump: “Ritiro delle truppe Usa dall’Italia? Probabile, non è stata di nessun aiuto” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bisceglie, spari in un ristorante: morto un cameriere di 62 anni Notizie correlate Leggi anche: Spari in una discoteca di Bisceglie: muore un uomo di 43 anni Caos al ristorante. Lanciano sedia contro il cameriereDurante l’orario di cena, una comitiva di giovanissimi ha cominciato a creare confusione in un ristorante di Porto Recanati, lanciando l’acqua sul... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Spari nella notte in una discoteca di Bisceglie: muore 43enne per un colpo al collo; Bisceglie: sparatoria, morto 43enne; Spari tra la folla in discoteca, un morto nel Barese; TENSIONE CLAN Omicidio a Bisceglie e sparatoria a Bari, indagini della DDA: Tensione tra clan in crescita. Bisceglie, spari in pieno centro: morto un 55enne, forse vittima innocenteSecondo le prime informazioni, una persona armata si sarebbe avvicinata all’esercizio di ristorazione esplodendo colpi di arma da fuoco. Il 55enne, stando alle prime ricostruzioni, non sarebbe stato ... giornaledipuglia.com Un uomo ucciso a colpi di pistola in un ristorante del BareseUn uomo è stato ucciso questa sera in un ristorante a Bisceglie, nel nord Barese. Secondo quanto si apprende la vittima era nel locale in via Gramsci, quando sarebbe stata raggiunta da alcuni colpi di ... ansa.it Un uomo è stato ucciso questa sera in un ristorante a Bisceglie, nel nord Barese. Secondo quanto si apprende la vittima era nel locale in via Gramsci, quando sarebbe stata raggiunta da alcuni colpi di arma da fuoco. La dinamica dell'accaduto non è ancora - facebook.com facebook