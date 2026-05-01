Terribile schianto in moto senza patente dopo sorpasso | morto 21enne l' amico in prognosi riservata

Un incidente mortale si è verificato oggi durante uno scontro tra due moto. Un giovane di 21 anni, che era alla guida senza patente, ha perso la vita nello schianto avvenuto dopo aver tentato un sorpasso. Il suo amico, di 25 anni, è stato trasportato in ospedale con prognosi riservata. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulla dinamica dell’incidente.

Un ragazzo di 21 anni morto dopo lo schianto e l'amico 25enne ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Niguarda. È il pesante bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella nottata di venerdì 1 maggio in via Tesio, zona San Siro. L'incidente a San SiroLa chiamata con la richiesta di.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Schianto in moto durante sorpasso nella notte a San Siro: due giovani in prognosi riservata Morto nello schianto, la vedova è in prognosi riservataSPINO D’ADDA È in prognosi riservata la vedova di Felice Capuano, morto a 81 anni domenica nella tarda mattinata in seguito a un incidente avvenuto... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Terribile schianto con la moto contro una pala meccanica che stava lavorando in mezzo alla strada. Un giovane di 22 anni elitrasportato in ospedale; Terribile schianto moto-auto a Mori; Terribile schianto tra moto: papà e figlio in codice rosso; Casatisma, terribile schianto tra un’auto e una moto: grave un motociclista di 57 anni. Terribile schianto moto-auto: in gravissime condizioni un 29enneROVERETO. Gravissimo incidente nel pomeriggio di oggi (giovedì 30 aprile) tra Mori e Rovereto, lungo la Ss240 all'altezza del ponte di Ravazzone, tra una moto e un'auto: la persona alla guida del mezz ... ildolomiti.it Terribile tragedia: si schianta in moto e muore a 29 anni. La vittima è Giovanni SimoniniROVERETO. E' il 29enne Giovanni Simonini la vittima del tragico incidente in moto avvenuto nella giornata di ieri (30 aprile) tra Rovereto e Mori, all'altezza del ponte di Ravazzone (Qui Articolo). L' ... ildolomiti.it [Ascoli] Terribile schianto in zona Marino, motociclista in codice rosso - facebook.com facebook