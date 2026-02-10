Morto nello schianto la vedova è in prognosi riservata

Spino d’Adda piange Felice Capuano, morto in un incidente domenica mattina all’incrocio tra via Parma e la Vecchia Paullese. La sua vedova è rimasta ferita nello schianto e ora si trova in prognosi riservata. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente, che ha sconvolto il paese.

SPINO D'ADDA È in prognosi riservata la vedova di Felice Capuano, morto a 81 anni domenica nella tarda mattinata in seguito a un incidente avvenuto all'incrocio tra via Parma e la Vecchia Paullese. La donna, 78 anni, viaggiava al fianco del marito a bordo di una Yaris Aurys. La coppia si stava recando al cimitero, che sta al di là della Vecchia Paullese. Capuano ha attraversato al volante l'incrocio una volta regolato da semaforo mentre da Milano sopraggiungeva dalla sua destra l'Audi A4 condotta da un ottantenne di Treviglio. L'impatto ha ucciso Capuano. Diversa la sorte delle altre due persone.

