Terribile schianto a Pavia di Udine | motociclista perde una gamba

Nel primo maggio, un grave incidente sulla strada provinciale SP2 tra Pavia di Udine e via Udine ha coinvolto un motociclista. L'impatto ha causato la perdita di una gamba al centauro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio, e si stanno raccogliendo testimonianze e dettagli sul fatto.

Pomeriggio di sangue sulle strade friulane in questo primo maggio. Un gravissimo incidente stradale si è verificato lungo la strada provinciale SP2, nel tratto che collega il centro abitato di Pavia di Udine a via Udine. Protagonista della vicenda un motociclista di orgine bellunese del 1979.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Terribile schianto: muore motociclista dopo l'impatto con un'autoÈ successo in via Cavin di Sala a Mirano nel veneziano nella serata di venerdì 20 febbraio. “Schianto atroce”. Dramma sul raccordo anulare: motociclista perde la vita, traffico paralizzatoLa mattina di giovedì 19 febbraio 2026 ha portato una tragedia sulle principali arterie di Roma. Aggiornamenti e dibattiti Pavia di Udine, motociclista perde una gamba nello schianto contro il guard railSecondo le prime ricostruzioni, l’uomo – classe 1979 – avrebbe perso il controllo della moto per cause ancora in corso di accertamento, uscendo autonomamente di strada. Nell’urto contro il guardrail ... rainews.it Moto esce di strada e vola nel fosso: grave un centauroPAVIA DI UDINE (UDINE) - Si schianta con la moto e finisce fuori strada: grave un centauro. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 1 maggio, intorno alle 16.25 si è verificato un ... ilgazzettino.it