Schianto atroce Dramma sul raccordo anulare | motociclista perde la vita traffico paralizzato

Giovedì 19 febbraio 2026, un incidente mortale sul raccordo anulare ha causato la morte di un motociclista e paralizzato il traffico. L’uomo, di circa 35 anni, ha perso il controllo della motocicletta in prossimità dello svincolo di Cinecittà, causando una caduta fatale. I mezzi di soccorso sono intervenuti subito, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vittima. La strada è rimasta bloccata per ore, creando lunghe code e disagi per gli automobilisti in transito. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

La mattina di giovedì 19 febbraio 2026 ha portato una tragedia sulle principali arterie di Roma. Mentre molti si dirigono al lavoro nelle prime ore diurne, ciò che doveva essere una normale routine si è trasformato in un gravissimo episodio di cronaca nera stradale sul Grande Raccordo Anulare (A90), con ripercussioni pesanti sulla viabilità. Le autorità, intervenute tempestivamente, stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di un impatto mortale che ha spezzato la vita di un motociclista e paralizzato il traffico a nord della Capitale. La scena, ancora parzialmente sotto sequestro, ha visto una mobilitazione di mezzi di soccorso e forze dell'ordine nel cuore di un nodo cruciale per la mobilità urbana.