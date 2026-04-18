Incidente in tangenziale a Venaria Reale | auto di carreggiata e si ribalta nella scarpata

Nella mattinata di oggi, sabato 18 aprile 2026, si è verificato un incidente sulla tangenziale nord in direzione Milano-Aosta, poco prima dello svincolo di Venaria Reale. Un'auto è uscita di carreggiata e si è ribaltata nella scarpata accanto alla carreggiata, coinvolgendo probabilmente altri veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione.

Un incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 18 aprile 2026, sulla tangenziale nord in direzione nord Milano-Aosta, nel tratto immediatamente prima dello svincolo di Venaria Reale. Si è trattato dell'uscita autonoma dalla carreggiata di un'auto Fiat Panda, che si è ribaltata nella.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Incidente in tangenziale a Venaria Reale: scontro tra due auto, una esce di carreggiata e si ribaltaUn incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 18 aprile 2026, sulla tangenziale nord in direzione nord Milano-Aosta, nel tratto... Incidente sulla E78: auto si ribalta nella scarpata, due anziani feritiO che s’è aperto il circo? Tra sondaggi fai-da-te e fritti misti politici, Arezzo un ce se capisce più niente! L’incidente nel tardo pomeriggio...