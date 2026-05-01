Terni non si fermano gli eventi del Cantamaggio | verdetti concerti e sfilata delle scuole TUTTO IL PROGRAMMA

A Terni prosegue la 130ª edizione del Cantamaggio, con numerosi eventi in programma. Nella serata tra giovedì 30 aprile e il primo maggio si è svolta la tradizionale sfilata dei carri allegorici nel centro cittadino. La manifestazione include anche concerti, premi e incontri tra le scuole, continuando a coinvolgere la comunità locale con varie iniziative.

Non si ferma la 130° edizione del Cantamaggio ternano, che nella serata tra giovedì 30 aprile e il primo giorno di maggio ha vissuto uno dei momenti più attesi: la tradizionale sfilata dei carri allegorici per le vie del centro cittadino. Manca però ancora il verdetto finale su quale dei cinque.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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