A Terni arriva il Nicola & Isotta Family Show | risate e magia per tutte le età al Teatro Secci

Sabato 28 febbraio alle 17.30, il Teatro Secci di Terni ospita il “Nicola & Isotta Family Show”. Lo spettacolo, pensato per le famiglie, unisce ventriloquia, cabaret e teatro, regalando risate e magie per tutte le età. La scena si riempirà di personaggi divertenti e momenti sorprendenti, pronti a coinvolgere grandi e piccoli.

Sabato 28 febbraio alle 17.30 il Teatro Sergio Secci di Terni ospiterà il "Nicola & Isotta Family Show – Zitto Quando Parli", uno spettacolo pensato per un pubblico di famiglie che combina ventriloquia, cabaret e teatro.Protagonista sarà Nicola Pesaresi, ventriloquo e performer noto al pubblico.

