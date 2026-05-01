In piazza a Terni per il primo maggio i giovani del Patto Avanti | Il tema del lavoro per le nuove generazioni deve essere centrale

In piazza a Terni, i giovani del “Patto Avanti” hanno partecipato alla celebrazione del Primo Maggio. Durante l'evento, hanno sottolineato come il tema del lavoro per le nuove generazioni debba essere posto al centro del dibattito pubblico. La loro presenza si inserisce in una tradizione di manifestazioni che coinvolgono diverse fasce di età per richiamare l’attenzione su questioni legate all’occupazione e alle prospettive future.

I giovani del “Patto Avanti” si sono ritrovati in piazza a Terni in occasione della Festa dei Lavoratori del primo maggio. A partire dalle 17.30, in Piazza Solferino, le organizzazioni giovanili di Giovani Democratici, Network Giovani M5S e Unione Giovani di Sinistra hanno dato vita all’evento.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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