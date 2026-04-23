A Terni la presentazione del libro Mussolini nel mirino | focus di autori e storici sul delicato biennio 1925-1926

A Terni si è tenuta una presentazione del libro “Mussolini nel mirino” presso la Biblioteca Comunale. L’evento ha visto la partecipazione di autori e storici che hanno analizzato il periodo tra il 1925 e il 1926, concentrandosi sugli attentati contro il duce. La discussione si è focalizzata su eventi poco noti, ma di grande rilevanza storica, nel contesto di quegli anni.

Un pomeriggio dedicato alla storia alla Biblioteca Comunale di Terni, con un approfondimento sulle poco conosciute ma rilevantissime vicende degli attentati a Benito Mussolini. Nella sala videoconferenze della Bct, giovedì 30 aprile a partire dalle ore 16.30, si terrà la presentazione del libro.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Associazione partigiani contro la presentazione del libro del pronipote di Mussolini. "Offende l'antifascismo" Presentazione del libro di Caio Mussolini, la Cgil al fianco delle associazioniLa CGIL di Caserta è convintamente al fianco della Sezione ANPI “Gennaro Di Paola” della Valle di Suessola, delle associazioni e delle forze... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Terni, ginnastica artistica protagonista con la terza tappa del Campionato di Serie A: Manifestazione di grande livello importante occasione per la città; A Terni la presentazione del volume Mussolini nel mirino con autori ed esperti; Terni, 18 aprile: presentazione Le guerre che ti vendono con Osservatorio contro la militarizzazione; Conferenza stampa, bus ad idrogeno. Sport, nasce lo United Terni: «Puntiamo in grande da subito»Presentato ufficialmente lo United Terni, la nuova società calcistica che si affaccia nel panorama sportivo cittadino con un progetto che unisce ambizione sportiva e radicamento sociale. Nel corso del ... umbria24.it A Terni l'ultima tappa di presentazione di Agenda urbanaVenerdì 27 febbraio alle ore 17.30 si terrà a Terni l'ultima tappa del percorso regionale di presentazione di Agenda Urbana 2021-2027 promosso dalla Regione Umbria. L'appuntamento è presso la sede di ... ansa.it Buona giornata dalle nostre pattuglie di Terni #essercisempre #23aprile x.com Gli studenti delle scuole superiori umbre hanno trasformato visite aziendali e incontri sul campo in una serie di video-podcast, presentati al TIC Festival di Terni. Il progetto, promosso dalla Camera di Commercio dell'Umbria, si ispira al metodo olivettiano e ha - facebook.com facebook