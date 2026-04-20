Ternana il modello L’Aquila per la rinascita | giovani professionisti locali in campo per l’azionariato popolare

A Ternana si è avviata una campagna di azionariato popolare con l’obiettivo di sostenere la rinascita della squadra. L’idea, promossa da alcuni giovani professionisti della zona, sta ricevendo attenzione tra i cittadini e sta prendendo piede nel dibattito locale. La proposta prevede la partecipazione della comunità attraverso l’acquisto di quote, con l’intento di rafforzare il legame tra società e territorio.

Una campagna di azionariato popolare per la rinascita della Ternana. L’idea si sta diffondendo in città da diversi giorni, sulla spinta di alcuni giovani professionisti locali. Prime interlocuzioni sono in corso per verificare la fattibilità del progetto sulla base del modello L’Aquila. Il club.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate L’Aquila, da ferita a modello: Urso punta su giovani e rinascitaIl Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha dedicato un pensiero alle vittime e ai familiari del sisma dell’Aquila in occasione del... «Evidenti effetti negativi»: la Serie A boccia il ddl sull’azionariato popolareSerie A contro il ddl sull’azionariato popolare: la Lega alza un muro contro la riforma La Serie A si schiera apertamente contro il disegno di legge... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ternana, il modello L’Aquila per la rinascita: giovani professionisti locali in campo per l’azionariato popolare; La Ternana ha un prezzo: 30 mln di euro; Ternana e nuovo Liberati: 45 giorni per risorgere, ecco tutti gli adempimenti per salvare società e Stadium; Fallimento Ternana, altro colpo di scena: la Serie C ora sembra un telefilm – Quando decide il tribunale. Ternana, il tribunale ha dato il via libera all'esercizio provvisorioOra c'è la certezza. La Ternana calcio può continuare in via provvisoria la sua attività sportiva, avendo ottenuto l'esercizio provvisorio per tre mesi. Per conto ... ilmessaggero.it Ternana, disposti la liquidazione giudiziale e l’esercizio provvisorio. Il club dovrebbe poter concludere il campionatoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Ternana Calcio - facebook.com facebook | Serie A Women Ternana Women Domenca 26 Aprile H 18.00 DAZN Stadio Moreno Gubbiotti, Narni #ForzaViola #TernanaFiorentina x.com