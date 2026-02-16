Salvini | Avanti sull’azionariato popolare nelle società sportive
Matteo Salvini ha annunciato che il governo intende promuovere l’azionariato popolare nelle società sportive, puntando a coinvolgere direttamente i tifosi nella gestione dei club. La proposta, che prevede di permettere ai sostenitori di investire nelle squadre, sta ora passando al vaglio del Senato. Questo progetto potrebbe cambiare il modo in cui i club sono controllati, offrendo ai tifosi maggior voce in capitolo.
Azionariato Popolare nel Calcio: Salvini Insiste, il Senato Valuta. Il governo italiano, con il vicepremier Matteo Salvini in prima linea, continua a spingere per l’introduzione dell’azionariato popolare nelle società sportive professionistiche, aprendo potenzialmente il capitale dei club ai tifosi. La proposta, già approvata dalla Camera, è ora al vaglio del Senato, dove ha incontrato resistenze, in particolare da parte del senatore Claudio Lotito, presidente della Società Sportiva Lazio, sollevando dubbi sulla sua compatibilità con le attuali normative sportive. L’obiettivo è modernizzare il sistema calcio, avvicinando le squadre ai propri sostenitori e promuovendo una maggiore partecipazione alla gestione dei club.🔗 Leggi su Ameve.eu
