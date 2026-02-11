Termoli | Bonus libri erogati ma tagli regionali riducono l’importo per studenti e famiglie Aiuti didattici a rischio
Il Bonus Libri a Termoli ha fatto sorridere molte famiglie, ma ora il quadro si complica. I tagli decisi dalla Regione riducono l’importo che può essere assegnato agli studenti, mettendo a rischio altri aiuti per coprire i costi scolastici. La firma di Marcello Vecchiarelli, del Settore V, ha dato il via all’erogazione di oltre 75 bonus, ma le risorse sono già in calo. Le famiglie devono fare i conti con un sostegno sempre più limitato, mentre i costi per i libri e il materiale scolastico continu
Bonus Libri a Termoli: Una Boccata d’Ossigeno tra Tagli Regionali e Costi Scolastici in Crescita. Il 5 febbraio 2026 ha segnato una svolta per molte famiglie di Termoli, con la firma della determinazione da parte del dirigente del Settore V, Marcello Vecchiarelli, che ha permesso l’erogazione di oltre 75.228 euro a titolo di Bonus Libri per l’anno scolastico 2025-2026. Un’iniezione di liquidità fondamentale per l’acquisto di materiale didattico, arrivata dopo un’attesa che si era protratta sin da settembre, quando era stata avviata la procedura amministrativa. L’atto, tuttavia, non è esente da ombre, sollevate dalla riduzione delle quote regionali che ha impattato sull’entità del sostegno economico.🔗 Leggi su Ameve.eu
