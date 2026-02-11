Termoli | Bonus libri erogati ma tagli regionali riducono l’importo per studenti e famiglie Aiuti didattici a rischio

Il Bonus Libri a Termoli ha fatto sorridere molte famiglie, ma ora il quadro si complica. I tagli decisi dalla Regione riducono l’importo che può essere assegnato agli studenti, mettendo a rischio altri aiuti per coprire i costi scolastici. La firma di Marcello Vecchiarelli, del Settore V, ha dato il via all’erogazione di oltre 75 bonus, ma le risorse sono già in calo. Le famiglie devono fare i conti con un sostegno sempre più limitato, mentre i costi per i libri e il materiale scolastico continu

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.