Caso ItaliaMeteo il Consiglio comunale contro il trasferimento | Agire con urgenza

Il Consiglio comunale di Bologna si oppone alla decisione di trasferire ItaliaMeteo a Roma, preoccupato per le conseguenze sui servizi locali. La causa principale è il rischio di perdere efficienza e vicinanza ai cittadini. I consiglieri chiedono di intervenire subito per bloccare il trasferimento e mantenere le attività nel capoluogo. L’ordine del giorno invita le autorità a prendere provvedimenti senza indugio. La decisione finale potrebbe influenzare il futuro dell’ente.

Palazzo d'Accursio approva l'ordine del giorno: "Tutelare struttura e lavoratori". L'opposizione in aula non vota "Attivarsi con urgenza" per impedire che l'Agenzia ItaliaMeteo venga trasferita dal centro Dama-Tecnopolo di Bologna a Roma. Dopo l'allarme del presidente della Regione Michele de Pacale, è quanto chiesto dal Consiglio comunale di Bologna, che nella seduta di lunedì ha approvato un ordine del giorno che esprime "contrarietà" al ricollocamento del centro di ricerca meteorologica nella Capitale previsto dalla nuova legge di bilancio approvata dal governo di Giorgia Meloni.