Ladispoli Controlli straordinari dei Carabinieri contro la mala movida Un arresto cinque denunce e numerose verifiche nel fine settimana

I Carabinieri di Ladispoli e Civitavecchia hanno intensificato i controlli nel weekend per fermare la mala movida. Sono stati arrestati un uomo e denunciati cinque giovani, mentre sono state fatte numerose verifiche nei locali e nelle strade della zona. La polizia ha voluto garantire più sicurezza e prevenire problemi legati alla movida notturna.

Cronache Cittadine LADISPOLI – Nel corso dell’ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia e della Stazione di Ladispoli hanno effettuato L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Ladispoli. Controlli straordinari dei Carabinieri contro la “mala movida”. Un arresto, cinque denunce e numerose verifiche nel fine settimana Approfondimenti su Ladispoli Controlli Ardea. Controlli straordinari dei Carabinieri. Un arresto, numerose denunce e oltre 17mila euro di sanzioni amministrative I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno effettuato controlli straordinari nel territorio di Ardea, con l’obiettivo di garantire sicurezza e rispetto della normativa. Controlli straordinari del territorio: un arresto per spaccio e quattro denunce nel fine settimana Nel corso del fine settimana, la Squadra Volante della Questura di Arezzo ha svolto controlli straordinari sul territorio, finalizzati a garantire la sicurezza pubblica. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Ladispoli Controlli Argomenti discussi: Ladispoli, camion carico di rifiuti pericolosi intercettato dalle Fiamme Gialle: sequestrati 850 chili, scatta una denuncia; Ostia, controlli straordinari della Polizia di Stato: arresti, denunce e verifiche a tappeto sul litorale. SUPER PROMOZIONE – SOLO PER IL MESE DI FEBBRAIO ! Presso il Gruppo Euro.Car di Bracciano, ti proponiamo l'usato selezionato del Gruppo Stellantis di Roma, sottoposto a oltre 100 controlli certificati Qualità garantita Affidabilità controllat - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.