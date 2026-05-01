A Teramo, la decisione di riconfermare la stessa Giunta comunale, dopo la rimozione di tutti gli assessori, ha suscitato reazioni da parte di Innova, che ha espresso disappunto. La situazione si riferisce a una recente riorganizzazione amministrativa, senza l’introduzione di novità o cambiamenti nel governo locale. La vicenda si inserisce nel quadro delle tensioni politiche e delle contestazioni legate alla gestione comunale.

? Cosa sapere Innova Teramo contesta la riconferma della Giunta comunale dopo l'azzeramento degli assessori.. Il mancato rinnovamento politico blocca proposte su parcheggi, sicurezza e ricostruzione post-sisma.. Walter Cori esprime un profondo senso di delusione e preoccupazione riguardo alla recente gestione politica a Teramo, dove l’azzeramento della Giunta è stato seguito da una riconferma quasi totale della medesima squadra di governo. Seduti al tavolino di un bar in centro, guardando i vicoli che la città ha sempre saputo gestire con pragmatismo, ci si chiede come sia possibile che, dopo trent’anni di storia amministrativa, si arrivi a un punto simile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teramo, Innova: delusione per la Giunta riconfermata senza novità

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