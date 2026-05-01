tenuta mariani il concorso 2026 su arte e vino

Oggi alle Cantine Tenuta Mariani si tiene un evento dedicato al concorso 2026, che riguarda l’arte e il vino. La celebrazione coincide con la Festa del Lavoro e dei lavoratori, e include attività legate alla promozione artistica e alla valorizzazione delle produzioni vinicole della tenuta. L’evento coinvolge diverse persone e si svolge all’interno delle strutture della tenuta, con esposizioni e momenti di condivisione pubblica.

Oggi alle Cantine Tenuta Mariani si celebra la Festa del Lavoro e dei lavoratori coniugando l’arte della pittura all’arte del vino, abbinamento vincente che ha visto lo scorso anno gareggiare un gran numero di artisti nel concorso "Artista diVino" per realizzare tre etichette di vini della vendemmia 2025. Visto il successo dello scorso anno gli organizzatori l’Ass.Promo-Terr e la Tenuta Mariani hanno deciso di proseguire la collaborazione con iniziative ed eventi legate alla degustazione enogastronomica e all’arte proponendo "Pane e Vino del Contadino", concorso di pittura che oggi vedrà sfidarsi a colpi di pennello e di colori gli artisti che gareggeranno tra le vigne.🔗 Leggi su Lanazione.it

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