Piemonte 2026 | Musica vino e futuro tra arte turismo e sfide sociali per il territorio

Piemonte nel Vortice del Quotidiano: Cultura, Solidarietà e le Sfide del Territorio. Il Piemonte si risveglia il 12 febbraio 2026 tra note musicali, appelli sociali e la costante ricerca di soluzioni per le sue comunità. Dalla vibrante scena culturale di Asti alle preoccupazioni per la sicurezza stradale e l’assistenza sanitaria, la regione affronta un inizio di settimana ricco di spunti di riflessione e di azione. Musica e Arte nel Cuore del Piemonte. Un evento di spicco nel panorama culturale piemontese è il concerto al Palco 19, che vedrà protagonista Raffaello Tullo insieme all’Orchestra Sinfonica di Asti.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Le sfide dell'overtourism e come trovare il giusto equilibrio tra turismo e territorio

I recenti incontri pubblici hanno affrontato il tema dell'overtourism e delle sue sfide.

Musica dal Vino: arte, musica e vini autentici al parco dei priori a Fossacesia

Lunedì 30 dicembre, al Parco dei Priori di Fossacesia, si terrà una nuova tappa di Musica dal Vino, un evento che combina musica, arte e vini artigianali.

Argomenti discussi: Weekend: cosa fare 6 – 7 – 8 febbraio 2026; Contaminazioni: Platini duo > Musica & Nightlife in Langa e Roero - Piemonte Eventi; Cosa fare in Piemonte nel weekend del 7 e 8 febbraio; Festival enogastronomici, sagre ed eventi del weekend di San Valentino dal 13 al 15 febbraio 2026.

piemonte 2026 musica vinoSalone del Vino 2026, la quarta edizione a Torino dal 28 febbraio al 2 marzoIl Salone del Vino torna dal 28 febbraio al 2 marzo a Torino: oltre 500 cantine, masterclass, buyer internazionali e focus su territori e sostenibilità. horecanews.it

piemonte 2026 musica vinoBagna della Merla, PiemonteTra maschere carnevalesche e carri allegorici, sapori tipici, musica e piazze in festa, i giorni della Merla in Italia si arricchiscono di eventi in ogni regione ... siviaggia.it

