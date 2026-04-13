Tenuta Scuotto a Vinitaly 2026 | come cambia il mercato del vino e nuove opportunità per l’Irpinia

Durante Vinitaly 2026, che si svolge a Verona dal 12 al 15 aprile, l’azienda vitivinicola di Lapio, situata nell’Irpinia, sarà presente al PAD B Campania (Irpinia) – Stand 31-32. La partecipazione si inserisce in un momento di cambiamenti nel mercato del vino, offrendo nuove opportunità per la regione. La manifestazione internazionale raccoglie produttori e operatori del settore provenienti da tutto il mondo.

Tenuta Scuotto, azienda vitivinicola di Lapio, nel cuore dell’Irpinia, partecipa a Vinitaly 2026, il salone internazionale del vino e dei distillati dal 12 al 15 aprile 2026 a Verona, al PAD B Campania (Irpinia) – Stand 31-32. Immersa in un paesaggio autentico e generoso, “Tenuta Scuotto” nasce dal desiderio di Eduardo Scuotto e di suo figlio Adolfo di custodire e valorizzare il patrimonio agricolo e culturale, mantenendo allo stesso tempo uno sguardo costantemente rivolto al futuro. Ogni scelta è guidata dal rispetto per la natura, dalla cura artigianale e da una ricerca continua dell’eccellenza. Tenuta Scuotto non è soltanto produzione di Fiano, Greco e Aglianico: è, prima di tutto, passione per le radici, attenzione ai ritmi della terra e volontà di creare valore attraverso pratiche sostenibili e innovative.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Vinitaly, Ismea presente alla rassegna con focus su nuove rotte commerciali, Ocm vino e Gestione del rischio

Inaugurato Vinitaly, le nuove rotte e le sfide globali del vinoVerona riafferma con forza il suo ruolo di baricentro dell'enologia mondiale con l'apertura della 58esima edizione di Vinitaly nel quartiere...