tenta rapina alle poste subito in cella

Un uomo ha tentato di compiere una rapina all’interno di un ufficio postale, ma è stato immediatamente arrestato e portato in cella. Appena ha varcato la soglia, ha mostrato intenzioni poco chiare, ma non ha esitato ad agire. La polizia è intervenuta prontamente e ha fermato il soggetto prima che potesse portare a termine il colpo. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’accaduto.

Gli è bastato varcare la soglia dell’ ufficio postale per intuire che cosa stesse succedendo, ma anziché impaurirsi, non ha perso tempo. A voce alta, ha chiesto a quel figuro che gli dava le spalle che intenzioni avesse e, così facendo, ha sventato la rapina in corso, mettendo pure in fuga il malintenzionato che aveva appena minacciato con un coltellaccio da macellaio l’impiegata allo sportello. Fuga, per altro, senza bottino appresso. È successo ieri mattina a Piateda: il malvivente, travisato con un fazzoletto alzato sul volto, occhiali da sole, cappellino calzato e munito di guanti, è entrato alle Poste pensando evidentemente che farsi consegnare il contante presente in cassa sarebbe stata una questione di pochi secondi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Tredicenne rapina ufficio postale con pistola giocattolo - Vita in diretta 02/04/2026

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Quindicenne tenta rapina a edicolante e lo prende a coltellate, identificato x.com