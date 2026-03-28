Un uomo di 53 anni è stato fermato e arrestato dai carabinieri mentre tentava di compiere una rapina aggravata presso l’ufficio postale centrale di via Arcivescovo Martini a Prato. L’intervento delle forze dell’ordine si è verificato il 28 marzo 2026, nel corso di un'operazione immediata sul luogo.

Prato, 28 marzo 2026 – Un uomo di 53 anni è stato arrestato in flagranza di reato per aver tentato una rapina aggravata nell’ufficio postale centrale di via Arcivescovo Martini di Prato. È successo nel pomeriggio di martedì 24 marzo. L’autore, secondo quanto riferito dalla procura di Prato in una nota, “faceva accesso all’interno dell’ufficio postale in evidente stato di alterazione e con il volto parzialmente travisato da un cappello di lana e un paio di occhiali scuri, infilava più volte la mano nella tasca dei suoi pantaloni, come a voler presagire che all'interno potesse celarsi un'arma o un oggetto atto ad offendere. Poi, rivolgendosi... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tenta la rapina alle Poste, bloccato e arrestato dai carabinieri

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