Le squadre femminili di tennis tavolo italiane hanno ottenuto la terza vittoria consecutiva ai Mondiali a squadre, superando l’Argentina alla Copper Box Arena di Londra. La competizione si svolge in Inghilterra e vede le italiane avanzare ai sedicesimi di finale grazie ai risultati ottenuti nelle partite precedenti. La squadra ha mantenuto un rendimento positivo in tutte le sfide affrontate finora.

Terza vittoria in altrettanti incontri, alla Copper Box Arena di Londra, in Inghilterra, per l’ Italia femminile ai Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo: nel terzo ed ultimo tie del Gruppo 13 della fase 1B, le azzurre, dopo aver battuto Turchia e Croazia, superano per 3-0 anche l’Argentina e chiudono il raggruppamento al primo posto, centrando l’accesso ai sedicesimi, che si disputeranno tra lunedì 4 e martedì 5. Il tie odierno si apre con l’affermazione di Gaia Monfardini contro Camila Arguelles per 3-1 (9-11 11-9 11-6 11-9), seguita dal successo di Giorgia Piccolin ai danni di Ana Codina per 3-0 (11-7 13-11 11-6), e completato dalla vittoria di Nicole Arlia su Luciana Frias per 3-0 (11-5 11-6 11-8).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tennistavolo, l’Italia femminile batte anche l’Argentina e conquista i sedicesimi ai Mondiali a squadre

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