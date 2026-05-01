Tennistavolo le azzurre travolgono l’Argentina | ai sedicesimi!

Le giocatrici italiane di tennistavolo hanno battuto l’Argentina con un punteggio di 3-0 nel Gruppo 13 dei Mondiali di Londra. Monfardini, Piccolin e Arlia hanno vinto le rispettive partite, portando la nazionale italiana ai sedicesimi di finale. La gara si è svolta senza particolari intoppi, con le azzurre che hanno conquistato il risultato necessario per avanzare nella competizione.

? Cosa sapere L'Italia batte l'Argentina 3-0 al Gruppo 13 dei Mondiali di Londra.. Monfardini, Piccolin e Arlia trascinano le azzurre ai sedicesimi di finale.. Le azzurre di tennistavolo dominano il Gruppo 13 ai Mondiali di Londra battendo l’Argentina per 3-0 alla Copper Box Arena, assicurandosi così il passaggio ai sedicesimi di finale con un record di tre vittorie e soli cinque set ceduti in nove sfide totali. La nazionale femminile italiana, diretta da Giuseppe Del Rosso, chiude la fase dei gironi con una prestazione di assoluto spessore tecnico. Il traguardo del tabellone principale viene raggiunto senza aver subito nemmeno una sconfitta, grazie a un percorso netto che ha le giocatrici italiane mantenere alta la concentrazione anche dopo aver già ottenuto la qualificazione matematica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tennistavolo, le azzurre travolgono l’Argentina: ai sedicesimi! Notizie correlate Tennistavolo, Mondiali di Londra: le azzurre chiudono il girone a punteggio pieno e volano ai sedicesimiMonfardini, Piccolin e Arlia demoliscono l’Argentina 3-0 alla Copper Box Arena: nove incontri, solo cinque set persi, un percorso netto che proietta... Tennistavolo, l’Italia femminile batte anche l’Argentina e conquista i sedicesimi ai Mondiali a squadreTerza vittoria in altrettanti incontri, alla Copper Box Arena di Londra, in Inghilterra, per l’Italia femminile ai Mondiali a squadre 2026 di...