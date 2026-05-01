Nella semifinale dell'ATP Masters 1000 di Madrid, giocata il 1 maggio 2026, Jannik Sinner ha sconfitto Arthur Fils in due set, qualificandosi così per la finale del torneo. La partita si è conclusa con la vittoria del tennista italiano, che ha così ottenuto l'accesso alla fase conclusiva del torneo. La sfida si è svolta nel contesto di una delle tappe più importanti del circuito maschile.

(Adnkronos) - Jannik Sinner batte Arthur Fils nella semifinale dell'Atp Masters 1000 di Madrid oggi 1 maggio 2026 e vola in finale. L'azzurro, numero 1 del mondo, supera il francese. testa di serie numero 21, per 6-2, 6-4 in 1h26'. L'altoatesino va a caccia del quarto titolo consecutivo nel 2026 e del 28esimo in carriera. Sinner, imbattuto da 22 match, nella stagione in corso ha vinto a Indian Wells, Miami e Montecarlo. A Madrid, giocherà la quinta finale consecutiva in un Masters 1000 considerando anche il finale della scorsa stagione. "Mi sono sentito molto a mio agio in risposta nel primo set, nel secondo invece sono stato un po' più in difficoltà ma sono soddisfatto della performance di oggi.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sinner in finale a Madrid, Fils battuto in 2 set in semifinale - Rivivi il match

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